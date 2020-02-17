Москва, , 15:42 — REGNUM США уже давно вышли из правового поля и возвращаться в него не собираются, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра энергетики США Дэна Бруйетта, по мнению которого у России нет технологий, которые позволили бы ей самостоятельно достроить «Северный поток — 2».

«Адекватности здесь нет никакой. Адепты свободного рынка пытаются нерыночными способами ограничить одну страну — члена ВТО силами другой страны — члена ВТО. Так что об адекватности здесь вообще говорить не приходится. Что касается правомерности, то здесь её тоже нет, потому что США уже давно вышли из правового поля и возвращаться в него не собираются, — сказал Мухин. — Ну и можно оставить на совести министра энергетики США утверждение о том, что у России будто бы нет технологической возможности для того, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток — 2» самостоятельно. Обращаю внимание, что, во-первых, России это не нужно, так как у неё есть соответствующие партнёры, которых США пытаются запугать. И, во-вторых, у России всё-таки есть такие технологии, и пусть это будет сюрпризом для американских партнёров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Бруйетта, Российская Федерация, у которой нет «соответствующих технологий», не сможет достроить «Северный поток — 2». По его словам, власти США «посмотрят, что можно сделать», если российская сторона разработает соответствующую технологию.

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