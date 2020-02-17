Макао, Китай, , 15:49 — REGNUM Власти Китая вновь откроют казино в Макао, после двухнедельного закрытия, связанного с угрозой распространения коронавируса. Об этом 17 февраля сообщает Associated Press.

Заявление было сделано сегодня, 17 февраля, министром финансов региона Лей Вай Нонгом во время пресс-конференции. По словам чиновника, увеселительные заведения начнут работу в пятницу 21 февраля.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса все казино в Макао были закрыты 5 февраля, что нанесло огромный ущерб индустрии.

Информации об открытии в регионе баров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений пока нет.

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