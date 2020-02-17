Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Предупреждение в качестве наказания вынес 17 февраля Тбилисский городской суд пятерым членам движения «Посмей». Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, все пятеро были задержаны 22 ноября 2019 года во время протеста возле здания СГБ Грузии. Суд их признал виновными в сопротивлении правоохранителям, но в качестве наказания осужденным было вынесено только устное предупреждение.

По статье «Мелкое хулиганство» все были признаны невиновными.

Стоит отметить, что заседание суда сопровождалось протестами сторонников членов движения «Посмей». В Кутаиси они проводили акцию возле апелляционного суда, а в Тбилиси устроили перформанс, на котором топтали флаг партии власти «Грузинская мечта».