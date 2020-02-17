Москва, , 15:25 — REGNUM Турция начала массированные поставки вооружений в Идлиб, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Турции достаточно лишь прекратить военное вмешательство. Но она его не прекращает. И самое опасное — туда начались массированные поставки турецких вооружений. Самое опасное и дестабилизирующее — это переносные зенитно-ракетные комплексы. Уже несколько летательных аппаратов, в частности вертолёт Ми-17 сирийских правительственных войск был сбит из этих ПЗРК», — заявил Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих.