Кызыл, , 15:19 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-Оол назвал рейтинг качества жизни в регионах РФ «во всех смыслах полезным исследованием». Он также добавил, что ему известно о последнем месте Тувы в этом рейтинге.

«Правда, я и без него знаю, что мы отстаём по этому показателю от других территорий. Говорил и говорю об этом постоянно, когда отстаиваю необходимость особого подхода к развитию республики и увеличения государственных инвестиций», — отметил Кара-Оол.

Комментарий главы региона ИА REGNUM 17 февраля предоставили в его пресс-службе. По словам Шолбана Кара-Оола, указанный рейтинг он рассматривает как «дополнительную помощь в работе с федеральными ведомствами».

В целом он указал, что «качество жизни — понятие интегральное», и даже в рейтинге его выводят из 70 параметров. Теоретически Тува богата, так как у жителей этого региона «под ногами вся таблица Менделеева». Однако добыча угля, золота, редких металлов «только разворачивается»:

«Угля добывается всего 1,5 млн тонн в год, хотя запасы позволяют производить в 10 раз больше».

Примерно такая же картина наблюдается в любой другой отрасли.

Также руководитель республики указал на то, что «развитие не только промышленности, но и всей экономики сдерживает отсутствие дорожной инфраструктуры». В частности, в Туве нет железной дороги. Ограничена сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. Наблюдается низкая социально-экономическая освоенность территории.

Статусу города в республике соответствует «всего лишь одна агломерация» — столица Тувы Кызыл:

«Остальные три города назвать городами можно с большой долей условности. Как по численности населения, так и по образу жизни они скорее относятся к сёлам. Между тем, города и дороги — это как раз и есть каркас экономики, а с ней и качества жизни».

Кара-Оол отметил, что отставанию республики от других регионов РФ «есть объективное объяснение». По его словам, Тува стала частью России всего 75 лет назад, добровольно войдя в её состав:

«Несмотря на то, что сделано было очень много для развития республики, за столь короткий срок просто физически невозможно было успеть подтянуть её хотя бы до среднего по стране уровня».

При этом Шолбан Кара-Оол напомнил, что в 2019 году совместно с правительством РФ началась разработка индивидуального плана ускоренного развития Тувы. Предлагаемые меры призваны «снять инфраструктурные и иные ограничения, сдерживающие экономику, а также обеспечить форсированное развитие по всему фронту».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному РИА Новости рейтингу субъектов РФ по качеству жизни, наименее благоприятным для жизни регионом России стала Тува. Также в списке трёх регионов-аутсайдеров рейтинга оказались Еврейская автономная область и Карачаево-Черкесия.

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