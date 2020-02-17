Киев, , 15:22 — REGNUM Правительство США не будет назначать нового спецпредставителя по делам Украины на место Курта Волкера, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст 17 февраля в эфире радио «Новое время».

«Решили не искать замену…, не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела — не по Украине, а по вопросам Донбасса», — рассказал он.

По его словам, вопросами Украины в данный момент занимается помощник госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хербст не исключил поездки президента Украины Владимира Зеленского в США, но отметив, что она не нужна ни Зеленскому, ни Украине.

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