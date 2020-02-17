Вильнюс, , 15:14 — REGNUM Председатель парламента Литвы в 2013—2016 годах Лорета Граужинене подтвердила, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте для тайной переписки с политиками использовала псевдоним «Тюльпаны» и писала с электронной почты tulpes@lrpk.lt, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 февраля.

Об этом Граужинене призналась на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав выдержку из собственного дневника:

ИА REGNUM), который теперь пытается это использовать для своей защиты. У терпения есть свои границы, сами напросились. Чем меньше тайн, тем мы свободнее», — написала Граужинене и выразила уверенность, что на серверах парламента Литвы должны остаться следы тайных писем Грибаускайте. «Президент в Сейм на мероприятие приехала намного раньше, чем обычно. Не пошла по обычному маршруту, а отвела меня в сторону. К PR-акции всё было подготовлено заранее, но настроение президента резко изменилось, когда я сказала, что знаю, что происходит. После праздников от Грибаускайте пришла весть, что я должна создать отдельную электронную почту для прямого общения с ней. Её адрес был tulpes@lrpk.lt . Я удивилась, что адрес домена канцелярии президента. Решение было следующее: если президент пишет с адреса канцелярии президента, то я не могу использовать личную электронную почту. Специалистов IT-отдела Сейма попросили создать новую электронную почту, было решено использовать её только на отдельном телефоне, а об этом в Сейме знали только несколько человек. Я долго думала, как себя назвать, и выбрала литовское имя egle@lrs.lt . Так что с того времени я была принята в «братство почты тюльпанов». Смешно смотрится, что созданная в Сейме комиссия по подтверждению аутентичности почты тюльпанов всё не может завершить работу, а все вокруг размышляют, что сама Грибаускайте не подтвердила её аутентичность. Я даже не сомневаюсь, что содержание «почты тюльпанов» знает не только Элигиюс Масюлис (экс-лидер либералов, который первым рассказал, что Грибаускайте пользовалась псевдонимом и использовала почту с именем «тюльпаны» — прим.), который теперь пытается это использовать для своей защиты. У терпения есть свои границы, сами напросились. Чем меньше тайн, тем мы свободнее», — написала Граужинене и выразила уверенность, что на серверах парламента Литвы должны остаться следы тайных писем Грибаускайте.

Что её подтолкнуло к таким откровениям и кто эти люди, которые «сами напросились», бывший политик не уточнила. От широких комментариев всем литовским СМИ она отказалась, но дала понять, что знает много, а дневники за 12 лет в политике и три года, когда она возглавляла парламент, обширные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2016 года в Литве продолжается громкий коррупционный скандал. Весной 2016 года на тот момент у лидера «Саюдиса либералов» Элигиюса Масюлиса дома и на рабочем месте в парламенте прошли обыски. Было изъято порядка 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. из которых были помечены накануне задержания. Предположительно, взятку Масюлис получил от на тот момент одного из руководителей крупнейшего в Литве концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.

Из-за скандала лидирующие по рейтингам либералы осенью 2016 года едва преодолели 5%-й барьер на парламентских выборах. В конце апреля 2018 года дело было передано в суд. Его назвали самым крупным коррупционным скандалом в истории Литвы. Однако в начале мая 2018 года СМИ Литвы опубликовали личную переписку президента Дали Грибаускайте с Масюлисом. Президент писала с неофициального адреса своей канцелярии под псевдонимом «тюльпаны».

Из переписки исходило, что сама Грибаускайте стремилась через Масюлиса сотрудничать с концерном и даже давила на группу-СМИ компании.