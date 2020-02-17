Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Акцию протеста намерено провести 17 февраля независимое объединение журналистов «Хартия журналистской этики Грузии». Об этом говорится на странице организации в соцсети Facebook.

В объявлении говорится, что планируется провести митинг возле здания парламента Грузии в Тбилиси. Начало акции назначено на 16:00 по местному времени (15:00 мск). Журналисты выходят протестовать против давления на сотрудников Общественного телеканала Аджарии.

Организаторы протеста утверждают, что назначенный в апреле 2019 года директором Георгий Кобахидзе якобы выдавливает с работы журналистов, которые транслируют свою точку зрения. Поскольку новый директор был выбран при содействии членов правящей партии «Грузинская мечта», протестующие возлагают ответственность за происходящее на эту политическую силу.

Как сообщало ИА REGNUM, возле парламента Грузии уже с утра 17 февраля собрались протестующие. Они выражают недовольство тем, что парламентское большинство намерено выбрать на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе, которого в оппозиции считают предвзятым сторонником партии власти.

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