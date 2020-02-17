Москва, , 15:08 — REGNUM Турция перебрасывает в Идлиб свой спецназ, который действует в рядах боевиков. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Фактически наблюдательные посты турецкой армии стали опорными пунктами боевиков. Самое опасное — что Турция сегодня перебрасывает туда, в Идлиб, свой спецназ. Этот спецназ действует зачастую в боевых порядках боевиков. А часть боевиков получает, собственно, турецкий камуфляж, опознавание турецких военнослужащих», — заявил Коротченко.

«Разумеется, когда идут боевые действия, и сирийская правительственная армия поражает артиллерийским огнём, авиацией террористические группировки, то турецкий спецназ, который действует в боевых порядках тоже несёт потери», — указал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих