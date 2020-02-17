Санкт-Петербург,
17 февраля 2020, 15:08 — REGNUM В Министерстве иностранных дел констатируют уже сложившуюся практику, но для определенной части граждан страны и такое прямое предупреждение не станет основанием отказаться от поездки в США, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 февраля, политолог Дмитрий Солонников, комментируя официальное заявление МИД.
Как сообщалось ранее, в МИД напомнили гражданам, что поездки в США, а также в страны, у которых есть с США договоры о выдаче, могут оказаться небезопасными. Есть угроза «подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами», отметили в МИД и призвали граждан «взвешивать риски».
«Это просто констатация факта. Действительно, во всём мире, а в США — особенно, такие случаи стали происходить чаще. Российские дипломаты всё чаще полагают, что такого рода шаги являются преследованием за определённые политические действия или попыткой давления на российскую сторону в переговорных процессах, или следствием желания получить дополнительную информацию о тех или иных реализующихся в России проектах.
В последнее время мы наблюдаем ужесточение антироссийской риторики. Логично предположить, что и такого рода задержания будут происходить чаще.
Но, к сожалению, часть «целевой аудитории» этого призыва не услышит. У нас есть довольно много банкиров, предпринимателей, представителей частных компаний, которые считают себя умнее МИДа. Им кажется, что они лучше знают, как общаться с зарубежными партнерами. В МИД об их действиях иногда вообще ничего не знают«, — отметил Дмитрий Солонников.