Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM В Министерстве иностранных дел констатируют уже сложившуюся практику, но для определенной части граждан страны и такое прямое предупреждение не станет основанием отказаться от поездки в США, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 февраля, политолог Дмитрий Солонников, комментируя официальное заявление МИД.

Как сообщалось ранее, в МИД напомнили гражданам, что поездки в США, а также в страны, у которых есть с США договоры о выдаче, могут оказаться небезопасными. Есть угроза «подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами», отметили в МИД и призвали граждан «взвешивать риски».

« Это просто констатация факта. Действительно, во всём мире, а в США — особенно, такие случаи стали происходить чаще. Российские дипломаты всё чаще полагают, что такого рода шаги являются преследованием за определённые политические действия или попыткой давления на российскую сторону в переговорных процессах, или следствием желания получить дополнительную информацию о тех или иных реализующихся в России проектах.

В последнее время мы наблюдаем ужесточение антироссийской риторики. Логично предположить, что и такого рода задержания будут происходить чаще.