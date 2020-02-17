* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:10 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о том, что не прекратят акты террора, пока не получат соответствующие указания от руководства, об этом 17 февраля сообщает Reuters.

Несмотря на то, что США и боевики на прошлой неделе договорились прекратить боевые действия в Афганистане сроком на одну неделю, ничего не изменилось.

«Наше руководство не передало нам никаких указаний о прекращении огня», — заявил один из полевых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд, в комментарии журналистам агентства.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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