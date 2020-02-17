Мюнхен, Германия, , 14:59 — REGNUM Франция заинтересована в диалоге по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сегодня, 17 февраля, в ходе выступления перед журналистами по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что после одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия объявила мораторий на РСМД, который будет действовать до тех пор, пока США не введут в строй и не начнут размещать ракеты соответствующего класса в каком-либо регионе мира. В направленном лидерам западного мира послании российский лидер призвал их к встречному мораторию, добавил Лавров.

При этом дипломат отметил, что никто из лидеров государств, кроме президента Франции Эммануэля Макрона, не обратил внимание на предложенный Россией взаимный мораторий, а также готовность обсуждать возможные меры его верификации.

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«А Макрон обратил на это внимание и сказал, что он заинтересован в такого рода диалоге. Но вы сами понимаете, мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2019 года Вашингтон, бездоказательно обвинив Россию в нарушении соглашения, в одностороннем порядке объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ был подписан между СССР и США в 1987 году и предусматривал уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года этот договор официально прекратил действие.

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