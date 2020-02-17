Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Сухопутные войска США намерены потратить на разработку, испытания и приобретение новых высокоточных ударных ракет более 1 миллиарда долларов. Речь идёт о программе PrSM — Precision Strike Missiles. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Сухопутные войска США запланировали в 2021 финансовом году получить по этой программе 1018 ракет наземного базирования. Их дальность поражения превышает 499 километров. Таким образом, речь идёт о ракетах малого радиуса действия. Согласно ранее действовавшему Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, к ракетам малой дальности относятся ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров.

По мнению американских военных, система высокоточного оружия класса «земля-земля» нового поколения обеспечит повышенные возможности для атаки, нейтрализации, подавления и уничтожения целей на большой глубине на поле боя и даст подразделениям полевой артиллерии новую дальнобойность при поддержке бригад, дивизий, корпусов, армий, театров военных действий, объединенных и коалиционных сил.

Новая ракетная система по программе PrSM идёт на замену стоящим на вооружении сухопутных войск США оперативно-тактическим ракетным комплексам ATACMS (Army TACtical Missile System) с дальностью стрельбы до 270 километров.