Минск, , 14:57 — REGNUM Белоруссия никогда никому не угрожала ни в экономике, ни в военной сфере и не собирается этого делать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 февраля при утверждении решения на охрану государственной границы.

Заявление об отсутствии экономических угроз, пояснил он, обусловлено недавним «шквалом критики» со стороны России. Белоруссия якобы угрожает «то ли прекратить поставки нефти на Запад», то ли «брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения» своих нефтеперерабатывающих заводов.

«Между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти. Вот и всё», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Лукашенко пригрозил забором до 2 млн тонн из транзитной трубы в случае, если российская нефть не будет поставлена в феврале.

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