Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Депутаты от оппозиционных партий «Национальное движение» и «Европейская Грузия» Тинатин Бокучава и Елена Хоштария явились 17 февраля на заседание комитета по юридическим вопросам парламента Грузии, где проходило слушание кандидата на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе.

Обе пришли в масках с изображением председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и назвали Ираклия Шотадзе рабом и исполнителем воли Иванишвили. Тина Бокучава попыталась всучить кандидату в генпрокуроры копии тех уголовных дел, которые, по ее утверждению, были сфальсифицированы Шотадзе в бытность его главным прокурором Грузии. А ее коллега по протесту Елена Хоштария пыталась раздать депутатам списки лиц, которые, как она заявляла, являются политзаключенными нынешнего режима.

Ситуация на заседании комитета обострилась из-за громких и оскорбительных заявлений оппозиционных депутатов. Выразив свой протест и получив не менее шумные ответы от представителей большинства, обе женщины покинули заседание.

Как известно, оппозиционные фракции грузинского парламента находятся в режиме бойкота законодательной деятельности с ноября прошлого года, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе.

Ираклий Шотадзе был представлен в парламент на пост генпрокурора прокурорским советом, который выбрал его из 17 кандидатов. Он уже был главным прокурором Грузии в 2015—2018 годах и ушел в отставку из-за акций протеста, устроенных отцом убитого школьника Давида Саралидзе.