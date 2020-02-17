Киев, , 15:10 — REGNUM Бывшего советника экс-президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова потребовал наказать заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко, сообщило 17 февраля издание «Новое время».

Во время согласительного совета в Верховной раде Корниенко предложил также ужесточить наказание за оскорбление украинских силовиков.

Отметим, Бирюков разразился бранью в социальных сетях адрес боевиков ВСУ, поддержавших Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Таким образом он отреагировал на идею Зеленского о совместном патрулировании границы Донбасса и России.

«По данным ЦИК, президента Зеленского поддержали на выборах 17,7 тысяч военнослужащих», — прокомментировал его высказывание на своём telegram-канале юрист Андрей Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил организовать совместное патрулирование границы между Россией и Донбассом военнослужащими Народной милиции и боевиками ВСУ.

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