Киев, 17 февраля 2020, 15:10 — REGNUM Бывшего советника экс-президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова потребовал наказать заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко, сообщило 17 февраля издание «Новое время».
Во время согласительного совета в Верховной раде Корниенко предложил также ужесточить наказание за оскорбление украинских силовиков.
Отметим, Бирюков разразился бранью в социальных сетях адрес боевиков ВСУ, поддержавших Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Таким образом он отреагировал на идею Зеленского о совместном патрулировании границы Донбасса и России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил организовать совместное патрулирование границы между Россией и Донбассом военнослужащими Народной милиции и боевиками ВСУ.
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