Алжир, 17 февраля 2020, 14:51 — REGNUM В Алжире провели закладку первого камня памятника первому президенту Индонезии Сукарно, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«У Индонезии и Алжира хорошие дружеские отношения с самого начала. Это отмечается несколькими факторами, включая решительную поддержку Индонезией усилий Алжира по обеспечению независимости путем проведения Азиатско-африканской конференции в 1955 году», — заявила посол Индонезии в Алжире Сафира Махруса.
Создание памятника стало совместным усилием правительства индонезийской провинции Западная Ява и посольства Индонезии в Алжире.
Напомним, Сукарно стал президентом Индонезии в1945 году.