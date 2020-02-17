Алжир, , 14:51 — REGNUM В Алжире провели закладку первого камня памятника первому президенту Индонезии Сукарно, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«У Индонезии и Алжира хорошие дружеские отношения с самого начала. Это отмечается несколькими факторами, включая решительную поддержку Индонезией усилий Алжира по обеспечению независимости путем проведения Азиатско-африканской конференции в 1955 году», — заявила посол Индонезии в Алжире Сафира Махруса.

Создание памятника стало совместным усилием правительства индонезийской провинции Западная Ява и посольства Индонезии в Алжире.

Напомним, Сукарно стал президентом Индонезии в1945 году.