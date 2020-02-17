Москва, , 14:44 — REGNUM Протурецкие боевики в Идлибе составляют незначительную группу и фактически отнесены к границе с Турцией. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня ситуация в Идлибе выглядит следующим образом: в зоне деэскалации действуют 20 тысяч радикальных террористов. Где-то только 2,5 тыс. боевиков можно отнести к протурецким — так называемым умеренным. И то в ходе перераспределения там влияния протурецкие силы оттеснены фактически к границе Турции», — заявил Коротченко.

«(Это) вместо того, чтобы Турция занималась их разоружением, не допускала вооружённых вылазок против сирийских правительственных… И не будем забывать, именно из провинции Идлиб осуществляются целенаправленные налёты беспилотников террористов на российские базы в Сирии», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих.