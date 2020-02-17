Вильнюс, , 14:43 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 февраля, провёл встречу с аккредитованными в Литве послами иностранных государств из 69 стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своей речи перед дипломатами о заявил о желании Литвы «дать отпор учащающимся попыткам фальсифицировать историю Литвы и других стран Прибалтики». «Мы готовы критически и честно оценивать своё прошлое, но не собираемся толерантно относиться к некоторым силам, которые транслируют негативные нарративы», — сказал Науседа.

В Литве Россию обвиняют в отрицании того, что «именно пакт Молотова-Риббентропа стал первопричиной начала Второй мировой войны», а за войну «в равной степени ответственны гитлеровская Германия и СССР». При этом Прибалтика «была оккупирована СССР».