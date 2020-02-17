Москва, , 14:43 — REGNUM «Анкара в очередной раз решила схитрить и превратить террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в так называемых «умеренных повстанцев», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал информацию из некоторых турецких изданий о возможном самороспуске террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О подобных планах сообщил ТГ-канал «Повестка дня Турции».

По мнению Васильева, таким образом Турция пытается вывести этих террористов из-под удара Сирийской арабской армии и Воздушно-космических сил РФ. Следует заметить, что данная группировка уже проводила «ребрендинг». Её прежнее название — «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Владимир Васильев отметил, что одним из условием Сочинских соглашений между Турцией и Россией от 17 сентября 2018 года было размежевание «умеренных» боевиков и террористов. Это была обязанность Анкары. Однако Турция этого не сделала.

Эксперт считает, что нынешние попытки турецкого руководства продиктованы очень плохим положением на фронте боевиков. Джихадисты с 19 декабря 2019 года потеряли уже около 200 квадратных километров территории.

Задача Анкары, по мнению Васильева, убрать официальные основания для уничтожения террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют большую часть территории региона Большого Идлиба. Россия неоднократно заявляла, что режим прекращения огня не распространяется на террористические группировки.

Кстати, «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто называют сирийской «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).