Киев, , 14:49 — REGNUM Тарифы на Украине растут вопреки обещаниям премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук. Заявление опубликовано 17 февраля на сайте партии.

Он напомнил, что Гончарук обещал снизить тарифы на 5−35%.

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«Уже середина февраля, а обещанного снижения тарифов как не было, так и нет», — отметил Медведчук.

Политик считает, что таким образом Гончарук дезинформирует президента Украины Владимира Зеленского.

«Гончаруком и руководством «Нафтогаза» осуществляется политика последовательного дезинформирования президента страны и всего украинского общества», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты отметили, что правительство Украины не снизило тарифы, а дало теплоэнергетическим предприятиям делать скидки на тарифы ЖКХ. Этим правом решили воспользоваться далеко не все компании.

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