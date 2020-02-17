Киев, 17 февраля 2020, 14:49 — REGNUM Тарифы на Украине растут вопреки обещаниям премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук. Заявление опубликовано 17 февраля на сайте партии.
Он напомнил, что Гончарук обещал снизить тарифы на 5−35%.
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Политик считает, что таким образом Гончарук дезинформирует президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты отметили, что правительство Украины не снизило тарифы, а дало теплоэнергетическим предприятиям делать скидки на тарифы ЖКХ. Этим правом решили воспользоваться далеко не все компании.
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