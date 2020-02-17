Москва, , 14:39 — REGNUM Россия не допускает возможности вмешательства в дела других стран, включая Францию. Об этом заявил 17 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, реагируя на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных попытках внешнего вмешательства в выборы в стране.

Россия категорически против вмешательства других стран в её внутренние дела. Российское руководство не допускает возможности делать то же самое в отношении других государств.

При этом Песков добавил, что детально не знакомился с выступлением Макрона на конференции по безопасности в Мюнхене.

В ходе своего выступления Макрон предположил, что другие страны, в частности Россия и США, попытаются повлиять на итоги французских выборов. Это может быть сделано через частных лиц, напрямую, либо через промежуточный сервер в компьютерных сетях.

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