Москва, , 14:38 — REGNUM В Госдуме отметили антикитайский настрой участников Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Явный настрой американских участников Конференции против политики КНР вряд ли можно назвать новым трендом, тем не менее, антикитайская риторика оказалась связующим звеном даже для представителей разных политических лагерей — сторонника Трампа Помпео и лидера демократов в Конгрессе Пелоси», — констатировал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он отметил агрессивность настроений.

«На фоне проблем с коронавирусом и страдающей от этой ситуации экономики, давление на Китай выглядит особенно агрессивно», — добавил парламентарий.