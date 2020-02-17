Москва, , 14:37 — REGNUM Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл 17 февраля с рабочим визитом в Белград, в ходе которого проведёт переговоры с министром обороны Сербии Александаром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Над территорией Сербии лайнер министра обороны России встретил почётный эскорт из трёх самолётов МиГ-29, который сопроводил самолёт до Белграда.

В ходе рабочей встречи министр обороны РФ также примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь».