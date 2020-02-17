Подгорица, , 14:37 — REGNUM Наряду с акциями протеста прихожан и сторонников Сербской православной церкви из-за принятие закона о свободе вероисповедания, в Черногории постоянно фиксируются инциденты, связанные с государственными флагами Черногории и Сербии.

Последний такой эпизод произошел 16 февраля в курортном городе Будве: на Славянском пляже возле одного из пляжных баров неизвестные сняли черногорский флаг с мачты и сожгли его. Полиция пока не нашла вандалов, ведется расследование.

Власти Будвы уже осудили этот инцидент.

Тем временем со момента принятия закона о свободе вероисповедания в Черногории в разных городах на стенах, городских скульптурах, на скалистых поверхностях гор появляются графити в цветах сербского триколора. СМИ фиксируют их появление почти каждый день. Коммунальные службы не всегда успевают закрашивать графити.

Также в феврале в школах Подгорицы произошло несколько инцидентов, связанных с тем, что ученики приносили на занятия сербские флаги и выкрикивали лозунги протестующих сторонников СПЦ в Черногории. Было также начато дисциплинарное расследование в отношении учительницы рисования из города Бар, так как стало известно, что на одном из уроков все ученики рисовали триколор.

Тема появления сербских флагов и ненадлежащего отношения к государственному флагу Черногории каждый день обсуждается в местных СМИ.