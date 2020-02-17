Бишкек, , 14:34 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Киргизии ужесточит условия регистрации избирателей на предстоящих выборах депутатов городских парламентов и сельсоветов. Об этом сообщила пресс-служба центризбиркома.

В ведомстве подчеркивают, что граждане Киргизии, сменившие адрес прописки, но не имеющие соответствующую отметку в паспорте, не будут включены в список избирателей, а потому не смогут проголосовать на местных выборах.

По имеющейся информации, ЦИК уже подготовил предварительный список избирателей на выборы в депутаты местных органов власти, включив в него около 340,5 тысячи человек или почти 10% от общего числа избирателей Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов в должны будут пройти в Киргизии 12 апреля 2020 года.

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