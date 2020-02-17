Киев, , 14:34 — REGNUM Верховная рада Украины должна сформировать официальную делегацию для участия в параде в Москве 9 мая.

С таким заявлением выступил на согласительном совете сегодня, 17 февраля, депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» (вторая по величине фракция парламента Украины) Вадим Рабинович.

«Приближается великая дата — 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что парламенту Украины необходимо сформировать парламентскую делегацию на участие в параде победы в Москве», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что отцы и деды нынешних украинских и российских политиков в ходе войны стояли рядом, «защищая Москву, Киев, и Львов».

«Поэтому в день 75-летия Победы мы должны стоять рядом», — считает Рабинович.

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2019 году помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Великой Победы. После этого в Москве идею приглашения Зеленского на торжества не комментировали.