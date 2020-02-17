Москва, , 14:33 — REGNUM Военные России и Турции в сирийской провинции Идлиб находятся в постоянном контакте, заявил 17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Военные представители и Российской Федерации, и Турции, которые находятся на земле в Сирии, в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой», — сказал журналистам Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что у военных есть полное понимание между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции заявил, что Россия и Турция пока не пришли к финальному соглашению по сирийской зоне Идлиб, хотя активное сотрудничество продолжается. По его словам, сторонам предстоит ещё много работы.

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