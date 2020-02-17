Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Глава Ломоносовского района Ленинградской области Алексей Кондрашов теперь займется внутренней политикой всего региона в должности вице-губернатора Ленобласти. Об этом сообщили 17 февраля в областной администрации.

Здание правительства Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновник приступит к своим новым обязанностям 25 февраля.

Алексей Кондрашов родился 11 мая 1976 года, начинал как юрист в Контрольно-счетной палате Ленобласти, затем — в Дорожном комитете. С 2002 по 2006 год занимал должность заместителя председателя областной КСП, вел направление по внедрению аудита эффективности.

Следующие четыре года работал в администрации Невского района Петербурга, где курировал экономический блок.

В 2010 году стал самым молодым председателем районной администрации Петербурга, возглавив Кировский район города.

C 2012 по 2013 годы трудился в руководстве Главного управления специального строительства по территории СЗФО, а с декабря 2013 года ушел работать в Ломоносовский район Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, на ХIХ съезде «Единой России» 23 ноября 2019 года прежний вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов был избран заместителем секретаря Генсовета партии.

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