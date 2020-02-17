Москва, , 14:28 — REGNUM Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предлагают в Конституции закрепить право на бесплатный гектар не только на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Поправкой, предложенной депутатами во главе с Сергеем Мироновым, «гарантируется безвозмездное предоставление каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее одного гектара для строительства дома и ведения личного хозяйства».

«Таким образом мы предлагаем на конституционном уровне закрепить и расширить программу «бесплатного гектара», которая хорошо показала себя на Дальнем Востоке и которую давно пора распространить на всю страну», — заявил Миронов.

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