Луганск, 17 февраля 2020, 14:33 — REGNUM ЛНР разыскивает на территории Украины около 60 человек, заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, сообщил «Луганский информационный центр».
Кобцева отметила, что после Нового года и в адрес Украины и в адрес ЛНР поступали заявки на розыск людей.
Кобцева добавила, что на последнем заседании Трёхсторонней контактной группы, которое состоялось 12 февраля, стороны не определили точную дату проведения обмена пленными между Донбассом и Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР опровергла данные по разыскиваемым Украиной лицам, которые озвучил президент страны Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене.
Читайте ранее в этом сюжете: Граждане Белоруссии, вывезенные из Китая в Казахстан, вернулись домой