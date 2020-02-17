Луганск, , 14:33 — REGNUM ЛНР разыскивает на территории Украины около 60 человек, заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, сообщил «Луганский информационный центр».

«Украинская сторона не изъявила готовность отдать нам людей и не позволила включить в списки, о чьём задержании нам известно. Это было в районе 20 человек», — рассказала она о ситуации на конец 2019 года.

Кобцева отметила, что после Нового года и в адрес Украины и в адрес ЛНР поступали заявки на розыск людей.

Кобцева добавила, что на последнем заседании Трёхсторонней контактной группы, которое состоялось 12 февраля, стороны не определили точную дату проведения обмена пленными между Донбассом и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР опровергла данные по разыскиваемым Украиной лицам, которые озвучил президент страны Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене.

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