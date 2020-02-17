Москва, , 14:25 — REGNUM Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предлагают в Конституции закрепить размер минимальных зарплат и пенсий граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Парламентарии во главе с Сергеем Мироновым предлагают в Основном законе зафиксировать минимальный уровень зарплат и пенсий в размере двойного прожиточного минимума.

По мнению депутатов, страховая пенсия по старости должна составлять не менее 50% утраченного заработка гражданина «при нормативном страховом стаже и средней зарплате». Кроме того, размер страховой пенсии по старости не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума пенсионера по стране и региону проживания.

Схожий «норматив» устанавливается и в отношении МРОТ: он не может быть меньше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в РФ и регионе проживания получателя.

При этом зарплата госслужащих различных уровней «не может превышать размер средней заработной платы по Российской Федерации», следует из текста поправок.

Одновременно зарплаты чиновников предлагается устанавливать с учетом средних зарплат по стране.

«Если чиновники будут получать на уровне среднестатистической зарплаты, начнут лучше понимать те непростые реалии, в которых живет большинство россиян. Уверен, что и многие непопулярные решения, бьющие по карманам граждан, будут пересмотрены», — отметил Миронов.