Сухум, , 14:31 — REGNUM Три кандидата в президенты Абхазии зарегистрированы Центральным избирательным комитетом (ЦИК) республики. Соответствующее решение ЦИК было опубликовано 17 февраля на сайте комиссии.

Согласно данным списка, к участию в выборах допущены действующий вице-премьер и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжаниия и бывший министр МВД Абхазии и лидер новой партии «Акзаара» Леонид Дзапшба. С ними зарегистрированы кандидаты на пост вице-президента.

Ранее от своего участия в выборах отказался мэр Сухума Кан Кварчия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Абхазии назначил выборы главы республики на 22 марта 2020 года, в связи с тем, что 10 января Верховный суд отменил результаты предыдущих выборов, прошедших в сентябре 2019 года. Победивший на них Рауль Хаджимба подал в отставку на фоне протестов, начавшихся в Сухуме.

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