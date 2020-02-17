Сеул, , 14:29 — REGNUM Военные Южной Кореи принимают участие в международных учениях Cope North 2020. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, в учениях, которые проходят на острове Гуам с 12 по 28 февраля, принимают участие 30 южнокорейских военнослужащих и два лёгких турбовинтовых военно-транспортных самолёта CASACN-235.

Известно, что помимо представителей Южной Кореи в военных учениях также принимают участие военные США, Японии и Австралии.

В рамках учений стороны отрабатывают тактику ведения воздушного боя, а также проводят учения по ликвидации последствий стихийных бедствий и учения по оказанию гуманитарной помощи.

Отмечается, что в апреле Южная Коре планирует направить своих военных в ОАЭ для участие в учениях Desert Flag, а в октябре — на Аляску для участия в учениях Red Flag.