Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Сторонники оппозиции, как и обещали, явились к зданию парламента Грузии и начали протестные действия. Причиной их протеста является кандидатура Ираклия Шотадзе, которая представлена на пост генпрокурора Грузии и которую сегодня законодатели рассматривают на заседании комитета по юридическим вопросам.

До начала заседания комитета к зданию парламента явились так называемые гражданские активисты, которые принесли сюда вещи, названные ими «атрибутами нынешнего режима». Они требовали пропустить их в парламент, чтобы высказать свое недовольство и протест против кандидатуры Шотадзе на заседании комитета. Мобилизованные у входа сотрудники охраны и полиции такой возможности активистам не дали.

В знак протеста участники акции прикрепили к зданию парламента старые кроссовки, фотографии «жертв нынешнего режима», среди которых и фотография азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, и надписи — «Дело сфальсифицировано» и «Дело шито белыми нитками».

Также с целью протеста активисты оппозиции обмотали железные столбы ограды у входа в парламент белыми нитками и заявили, что это символ сфальсифицированных бывшим главным прокурором Шотадзе уголовных дел.

Между участниками акции и полицией уже произошло несколько столкновений. Активисты оппозиции утверждали, что у них есть пропуска и что они имеют право пройти на заседание комитета. Полиция в ответ на натиск и попытки ворваться в здание лишь призывает протестующих к спокойствию и соблюдению порядка.

Между тем в здании парламента проходит заседание комитета, на котором депутаты слушают кандидата на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе.