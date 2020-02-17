Москва, , 14:18 — REGNUM Украинская инициатива о патрулировании границы с Россией в Донбассе должна обсуждаться с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил 17 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идёт о новой инициативе, и необходимо понимать позицию властей ДНР и ЛНР, а для этого нужно с ними разговаривать. Киев, однако, по-прежнему не проявляет готовности к диалогу.

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик. Патрулирование предложено на период подготовки местных выборов.

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