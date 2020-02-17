Токио, , 14:41 — REGNUM Императорский дом Японии принял решение отменить празднование дня рождения императора Нарухито в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 17 февраля сообщает Kyodo News.

«Мы приняли решение отменить публичное мероприятие во дворце, которое ежегодно посещают многие люди, учтя риск распространения вируса», — заявил журналистам представитель императорского дома Кэндзи Икеда.

Как передавало ИА REGNUM, коронавирус начал свое распространение в китайском мегаполисе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор от инфекции погибли свыше 1 тыс. 700 человек. За пределами Китая от вируса погибли трое человек, один их них в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбежавших пациентов инфекционных больниц нужно сажать на два года — мнение