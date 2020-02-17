Москва, , 14:05 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не находился в Омане в начале января 2020 года. Об этом заявил 17 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что информация о визите Патрушева в Оман в январе абсолютно недостоверна. Ранее он назвал «враньём» публикации в украинской прессе о встрече Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского, которая якобы произошла в Омане.

Как сообщало ИА REGNUM, офис украинского президента намеревается подать в суд на программу «Схемы», в которой вышел сюжет о новогодней поездке Зеленского в Оман и якобы переговорах с Патрушевым.

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