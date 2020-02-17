Луганск, , 14:05 — REGNUM Количество граждан Украины, удерживаемых на территории Донбасса, не соответствует числу, озвученному президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, сообщил 17 февраля «Луганский информационный центр».

Она рассказала, что украинская сторона предоставила список разыскиваемых ею граждан лишь 12 февраля, в то время как ЛНР передала свои списки ещё в январе 2020 года.

«Хочу сразу отметить, что цифры, заявленные господином Зеленским в преддверии встречи в Минске, и цифры, заявленные им на Мюнхенской конференции, не соответствуют реальности», — рассказала она.

Кобцева отметила, что в поданном Украиной списке могут быть люди, которых не задерживали в ЛНР, или информация по которым властям республики неизвестна.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Донбассе удерживается около 200, а в России — более ста граждан Украины.