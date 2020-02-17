Мюнхен, Германия, , 14:00 — REGNUM Вопрос контроля над вооружениями стал оной из тем обсуждения на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарём США Майком Помпео. О деталях встречи сегодня, 17 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам участия в Мюнхенской конференции по вопросам полиции безопасности сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы обсуждали целый ряд вопросов, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — Я почувствовал более конструктивные подвижки в позиции США по вопросам стратегической стабильности».

Лавров добавил, что стороны договорились «продолжить конкретный, профессиональный разговор» по этой теме на уровне экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Помпео после переговоров с российским дипломатом громко произнес на весь коридор «Good luck». По её словам, стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции «так и ахнули», поскольку «мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее».