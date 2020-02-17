Нью-Дели, , 13:55 — REGNUM Посол Турции в Индии Саки Озкан Торунлар был вызван в министерство иностранных дел Индии для дачи объяснений по поводу слов президента Реджепа Эрдогана о Кашмире, об этом 17 февраля сообщает Reuters.

Слова турецкого лидера об ухудшении ситуации в штате Джамму и Кашмир вызвали недовольство со стороны Нью-Дели, власти страны восприняли это как вмешательства во внутреннюю политику государства.

«Этот недавний эпизод является еще одним примером того, как Турция вмешивается во внутренние дела других стран. Индия считает это неприемлемым», — цитируют журналисты агентства слова представителя индийского МИД Равиша Кумара.

Напомним, во время своего визита в Пакистан Эрдоган выразил солидарность с Исламабадом относительно ситуации в индийском Кашмире.

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