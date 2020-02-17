Москва, , 13:45 — REGNUM Очевидно, что Украина растрачивает силы возможности договорится и заработать на претензии и выяснения «кто прав», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Плеханова, к.э.н Александр Тимофеев, комментируя условия проведения новой «нормандской встречи».

«Отказы вести прямой диалог связаны с «авторитетом» и расстановкой интересов. Украине без сильных сторонников сложно, ещё сложнее признать «авторитет» группы известных международных политиков и экспертов и встречи с ними необходимостью для разрешения ситуации.

Непонятно, кто будет считаться «неприклонным авторитетом» с кем точно Украина готова всегда считаться или это будет каждый раз все по-новому и все менее предсказуемо.

Россия меняет Конституцию. Готова ли Украина пойти на изменение Конституции для решения вопроса по ЛНР и Донецку.

Думаю, что Украина с нормандским вопросом будет тянуть на сколько это возможно, как и с самой ситуацией мира на восточной границе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что для проведения нового саммита в «нормандском формате» необходимо увидеть выполнение оговоренных ранее договорённостей.

Читайте также: Сильно ударит по имиджу Зеленского: перенос «нормандской встречи»