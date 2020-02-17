Идлиб, Сирия, , 13:40 — REGNUM В настоящее время Турция сосредоточила в сирийской провинции Идлиб около 7 тысяч военных и 2,1 тысячи единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около одной тысячи турецких военнослужащих. Кроме этого, в регионе есть большое количество турецких прокси — боевиков Сирийской национальной армии (прежнее название — Свободная сирийская армия). Об этом пишет ТГ-канал «Повестка дня Турции».

Следует заметить, что такое количество военных было введено в провинцию Идлиб с начала очередного этапа наступления Сирийской арабской армии в рамках операции «Рассвет над Идлибом». Главная цель ввода турецких войск — попытаться остановить успешное наступление сирийских войск, так как контролировать эти оккупированные территории Сирии через своих боевиков оказалось уже невозможным.

В ходе ряда боестолкновений сирийских и турецких военных Анкара потеряла 13 военнослужащих убитыми, также есть раненые. О потерях сирийской армии неизвестно.

Как сообщает «Повестка дня Турции», ряд турецких изданий сообщили о возможном самороспуске крупнейшей группировки террористов в регионе Большого Идлиба — «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).