Минск, , 13:38 — REGNUM С декабря 2019 года Белоруссия так и не подписала контракты с пятёркой крупнейших поставщиков российской нефти, и лишь 14 февраля был подписан контракт на поставку российского газа в 2020 году. В этот же день Александр Лукашенко выступил в Светлогорске и заявил, что не собирается платить премии российским нефтяным компаниям, а также давно несуществующей белорусской государственной газовой компании.

«Мы договорились по цене на газ — 127 [долларов 1 тыс. куб. м]. Но мы не будем платить «Белтрансгазу» 18 долларов за тысячу «кубов». И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов», — цитирует Лукашенко белорусское издание TUT. BY со ссылкой на государственный телеканал «ОНТ».

Лукашенко часто путает и забывает важные обстоятельства серьёзных коммерческих процессов. Такого субъекта хозяйствования, как «Белтрансгаз», давно де-юре не существует: госкомпания была выкуплена «Газпромом» за $5 млрд и переименована в «Газпром трансгаз Беларусь», являющуюся белоруской дочерней компанией российского газового холдинга.

Пока Лукашенко рассказывал в Светлогорске о намерении не платить премии за поставку российского газа в Белоруссию, в Москве подписали полноценный контракт на поставку газа в постсоветскую республику и транзитом в Евросоюз. Первые полтора месяца 2020 года газ в Белоруссию поставлялся по временному соглашению, без контракта — таковой Лукашенко тоже запретил подписывать.

Компания «Газпром трансгаз Беларусь» пояснила: контрактная цена на границе с Белоруссией составляет $127 за тысячу кубометров, отметив: «Плюс к этому 19 долларов за тысячу кубометров — надбавка компании за доставку газа потребителям [в лице «Белтопгаза» и облгазов]».

Напомним, что цена $127 «на входе» в Белоруссию возрастает почти в два раза по пути к белорусским потребителям. На это обратил внимание глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико: «У нас сейчас газ по 120 с лишним долларов. А потребителю (физическому лицу) он обходится в 210 долларов по нельготируемому тарифу, предприятию — доходит до 270. Как вы думаете, если стоимость газа станет 80 долларов, цена изменится? Нет. Аналогично в ситуации с бензином. Наша цена на бензин как-то зависит от цены на нефть, которую мы получаем? Никак. И она всё время растет».

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