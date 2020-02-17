Джакарта, , 13:34 — REGNUM Правительство города Банджармасин индонезийской провинции Южный Калимантан начало изучать пути сотрудничества с Kaikoukai Healthcare (Япония) в контексте улучшения медицинского обслуживания и подготовки медицинского персонала, сообщает Antara.

Власти Банджармасина готовы сотрудничать с Японией, посылая сотрудников для участия в семинарах и стажировках, а также принимать участие в тренингах.

«Это возможность работать или проходить стажировку в Японии, и, конечно, на японском языке», — заявил мэр Банджармасина Ибн Сина.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что инвестиции Японии в сфере рыболовства и туризма на острове Натуна начнутся в 2020 году.

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