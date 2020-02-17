Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Обстановка возле здания парламента Грузии в Тбилиси накаляется. Об этом сообщает 17 февраля агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, протестующие пришли выразить свой протест против назначения на пост генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе. Они повесили кроссовки на ограждение парламента и стали стучать по нему руками.

Сообщается, что в ситуацию вмешалась полиция и призвала протестующих сдерживать свои эмоции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в парламенте Грузии должна состояться встреча кандидата на пост генпрокурора Шотадзе. Депутаты перед тем, как рассмотреть его назначение на голосовании 18 февраля, зададут ему несколько вопросов.

Стоит отметить, что Шотадзе уже занимал должность генерального прокурора, но покинул пост после массовых протестов в мае 2018 года. В оппозиции заявляют, что при нем якобы были случаи преследования ряда граждан по политическим мотивам, и протестуют против его повторного назначения.

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