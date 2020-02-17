Бужумбура, , 13:37 — REGNUM Главная оппозиционная партия Бурунди — Национальный конгресс за свободу — выдвинула претендента на пост президента страны, им оказался Агатона Рвасу, об этом 17 февраля сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, Рваса и прежде выдвигался претендентом на пост главы государства, в 2010 и 2015 годах. Очередные выборы пройдут 20 мая 2020 года.

Политик ранее возглавлял повстанческую армию, он является давним политическим оппонентом уходящего с поста президента Пьера Нкурунзизу.

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