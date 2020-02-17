Киев, 17 февраля 2020, 13:32 — REGNUM Украине понадобится около $50 млрд инвестиций, чтобы обновить средства производства до уровня изношенности как в соседних странах, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщило 17 февраля информационное агентство «Укринформ».
Милованов отметил, что уровень инвестиций и обновления средств производства в сельском хозяйстве не уступает аналогичным показателям соседних стран.
По его словам, Украина не отстаёт от мира только в сферах сельского хозяйства и интернет-технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский рассказал, что в стране падает промышленное производство, а власти Украины ничего не делают для того, чтобы остановить этот процесс.
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