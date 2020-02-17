Киев, , 13:32 — REGNUM Украине понадобится около $50 млрд инвестиций, чтобы обновить средства производства до уровня изношенности как в соседних странах, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщило 17 февраля информационное агентство «Укринформ».

"На сегодня у нас основные средства производства в стране изношены на 60%, для того чтобы их дорастить до 50% или 45%, нам нужно около $50 млрд инвестиций в следующие 5−10 лет», — рассказал он во время презентации стратегии экономического роста.

Милованов отметил, что уровень инвестиций и обновления средств производства в сельском хозяйстве не уступает аналогичным показателям соседних стран.

По его словам, Украина не отстаёт от мира только в сферах сельского хозяйства и интернет-технологий.

«Таким образом, эти сферы для нас являются успешными, поскольку интегрируются в глобальные рынки и привлекают инвестиции», — сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский рассказал, что в стране падает промышленное производство, а власти Украины ничего не делают для того, чтобы остановить этот процесс.

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