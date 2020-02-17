Оренбург, , 13:22 — REGNUM В Оренбуржье внутри реготделения «Справедливой России» идет борьба за власть. В Оренбурге прошли две конференции партийного отделения, и на каждой выбран свой лидер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

14 февраля сторонники Сергея Яцыны провели свое собрание и избрали Яцыну руководителем отделения. 15 февраля прошла еще одна партконференция, где лидером избрана Вера Рындина.

На сайте партии заявили, что проведение собрания с участием Сергея Яцыны — это провокация: «На самом деле собрание сторонников экс-руководителя, отстраненного от работы по причине провала на выборах и отсутствия развития регионального отделения, не имеет никакого отношения к конференции».

Напомним, ранее оренбургская ячейка «Справедливой России» заявила о перезагрузке. Обновление связано с подготовкой к выборам в Госдуму. Принято решение усилить региональные отделения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье реготделение «Справедливой России» готовится к перезагрузке