Приштина, , 13:44 — REGNUM 16 февраля глава Косово Хашим Тачи принял участие в рабочем ужине лидеров стран Западных Балкан и Европейского союза в Брюсселе.

В ходе последовавшей затем пресс-конференции косовский президент прокомментировал затягивание Европейским союзом либерализации визового режима с Косово:

«Косово непременно получит либерализацию визового режима. Ещё в 2015—2016 мы сумели добиться соответствия всем критериям либерализации визового режима с ЕС и я обратился к лидерам ЕС с прямым вопросом: что должно сделать Косово, для того, чтобы это решение было принято и получил ясный ответ: Косово выполнило свои обязательства, и теперь остается ожидать, когда Совет Европы примет политическое решение», — передает слова косовского президента албанское новостное агентство Telegrafi.

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